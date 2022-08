Simakan-Interesse: PSG plant um

Paris St. Germain geht im Werben um Mohamed Simakan leer aus. Laut einem Bericht der ‚L‘Équipe‘ hat RB Leipzig dem französischen Serienmeister mitgeteilt, dass der 22-jährige Innenverteidiger in diesem Sommer nicht zu haben ist. Zuletzt standen 40 Millionen Euro Ablöse im Raum.

Fließen wird eine solche Summe aber – wenn überhaupt – erst in einem Jahr. Laut der ‚L’Équipe‘ hat bei PSG inzwischen ein Umdenken stattgefunden. Man fokussiere sich darauf, Simakan in einem Jahr zu bekommen, so die französische Sportzeitung.

Zur Einordnung: PSG hatte sich bereits mit Nordi Mukiele aus Leipzig verstärkt. Zwölf Millionen Euro Ablöse flossen für den 24-jährigen Rechtsverteidiger, der allerdings auch nur noch ein Jahr an die Sachsen gebunden war. Simakans Vertrag hingegen ist langfristig bis 2026 datiert.