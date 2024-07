Hannover schnappt sich Rochelt

Hannover 96 macht offenbar das Rennen um Jannik Rochelt von der SV Elversberg. Laut ‚Sky‘ steht der Transfer des 25-jährigen Flügelspielers kurz vor dem Abschluss, der Medizincheck wurde bereits erfolgreich durchgeführt. Hannover macht Gebrauch von Rochelts Ausstiegsklausel über 1,5 Millionen Euro.

Auch der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli zählten in den zurückliegenden Wochen zum Interessentenkreis. Bei Elversberg war Rochelt in der vergangenen Saison einer der prägenden Leistungsträger in der Offensive. Für den Aufsteiger war der Rechtsfuß, der am liebsten über die linke Außenbahn kommt, an elf Treffern in 33 Ligaspielen beteiligt.