Dotchev zurück zu Aue?

Pavel Dotchev könnte zum FC Erzgebirge Aue zurückkehren. Nach Informationen der ‚Bild‘ hält sich der Ex-Coach der Veilchen bereits seit einigen Tagen in der Stadt auf. Dotchev stand von 2015 bis 2017 in Aue an der Seitenlinie.

Welche Rolle der 56-Jährige übernehmen soll, ist ungewiss. Die ‚Bild‘ bringt eine „beratende Funktion“ ins Spiel. Das Trainerduo aus Marc Hensel und Carsten Müller steht wohl nicht zur Disposition.