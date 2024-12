Werder wird slowenischer Nationalspieler angeboten

Zan Celar wurde dem SV Werder Bremen angeboten. Laut Informationen der ‚DeichStube‘ möchte der slowenische Stürmer, der erst im vergangenen Sommer vom FC Lugano zu den Queens Park Rangers gewechselt war, im Winter erneut eine Luftveränderung vornehmen. Wie man an der Weser zu der Personalie steht, ist bislang noch nicht bekannt. Aktuell laboriert der 25-Jährige an einer Oberschenkelverletzung, für QPR erzielte er in der laufenden Saison zwei Tore in wettbewerbsübergreifend 22 Spielen.

Grundsätzlich kann sich Werder aber vorstellen, im Winter im Sturm nachzurüsten. Grund dafür sind die verletzungsbedingten Ausfälle von Justin Njinmah und Keke Topp. Zumindest Njinmah könnte den Bremern aber bald wieder zur Verfügung stehen, wie Sportchef Clemens Fritz betont: „Bei Justin sieht es gut aus. Er trainiert aktuell noch indoor und soll in den nächsten Tagen erstmals wieder auf dem Platz stehen, für eine individuelle Einheit.“ Größeres Interesse bekunden die Bremer auch an Mergim Berisha (26) von der TSG Hoffenheim.