Gerücht: Werder schnappt sich Berisha

Werder Bremen wird offenbar auf dem Wintertransfermarkt aktiv. ‚Laola1‘ aus Österreich berichtet von der bevorstehenden Verpflichtung des zweifachen deutschen Nationalspielers Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim.

Der 26-jährige Angreifer war 2023 für 14 Millionen Euro vom FC Augsburg in den Kraichgau gekommen, fasste dort auch aufgrund eines Kreuzbandrisses aber nie Fuß (24 Spiele, ein Tor) und soll nun gehen. Den Neustart könnte er an der Weser wagen. Rund um Werder etablierte Medien oder gar der Verein selbst bestätigten das Gerücht bislang aber noch nicht. Auch das Transfermodell ist noch unklar. Eine Leihe könnte für alle Beteiligten Sinn ergeben.

Update (16:45 Uhr): Mittlerweile berichtet auch die ‚Bild‘ über die Personalie Berisha. Deutschlands größter Tageszeitung zufolge hat Werder tatsächlich Interesse und Informationen eingeholt. Von einem bereits besiegelten Wechsel könne aber nicht die Rede sein.

Hoffenheim holt Yardimci zurück

Hoffenheim wiederum könnte Berishas Kaderplatz noch in diesem Winter neu vergeben. Laut ‚Laola1‘ holt die TSG ihren verliehenen Stürmer Erencan Yardimci vorzeitig von Sturm Graz zurück. Der Türke startete dort unter Christian Ilzer in die Saison, dieser coacht wiederum mittlerweile die TSG und möchte offenbar so schnell wie möglich wieder mit Yardimci zusammenarbeiten. In Österreich schoss der 22-Jährige zwei Tore in acht Teileinsätzen. Hoffenheim hatte ihn im Sommer für vier Millionen von Eyüpspor gekauft und sofort nach Graz weiterverliehen.