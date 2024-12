TSG-Stürmer soll sofort gehen

Die TSG Hoffenheim wird wohl in Gift Orban einen Stürmer verpflichten, hat dort aber schon jetzt ein Überangebot und will deshalb Platz schaffen. Wie der ‚kicker‘ schreibt, würde der Bundesliga-15. am ehesten Mergim Berisha im Winter die Freigabe erteilen. Der 26-Jährige hat in dieser Saison vor allem für negative Schlagzeilen gesorgt.

Nach einem Zoff mit Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo hatte dieser ihn kurzerhand für drei Spiele suspendiert und auch in der Folge nur noch sporadisch eingesetzt. Unter dem neuen Trainer Christian Ilzer witterte sicherlich auch Berisha, der vor eineinhalb Jahren für 14 Millionen Euro vom FC Augsburg nach Sinsheim gewechselt war, seine Chance. Doch auch beim Österreicher kommt er über den Status des Ergänzungsspielers nicht hinaus.