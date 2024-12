„Vor Abschluss“: OL-Stürmer Orban vor Bundesliga-Wechsel

Lediglich 19 Tore hat die TSG Hoffenheim in der laufenden Saison erzielt. Nur fünf Bundesliga-Teams haben noch weniger beim Gegner eingenetzt. Da wundert es nicht, dass der Klub aus Sinsheim Rang 14 in der Bundesliga-Tabelle belegt und deshalb im Abstiegskampf mitmischt. Um in der Rückrunde den Blick nach vorne richten zu können, soll ein neuer Stürmer kommen.

‚Relevo‘ und Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichten nun unisono, dass Gift Orban von Olympique Lyon auf dem Weg in die Bundesliga ist. Das spanische Portal schreibt, die Verpflichtung von Orban stehe „kurz vor dem Abschluss“, Romano berichtet von fortgeschrittenen Verhandlungen. Über das Modell des Transfers – permanent oder per Leihe – gibt es derzeit noch keine Informationen.

Mitte Januar verpflichtete Lyon Orban für 14 Millionen Euro von KAA Gent. Bei den Belgiern wirbelte der Mittelstürmer ordentlich. In 52 Pflichtspielen erzielte Orban 32 Tore, eine erstklassige Statistik. Anknüpfen konnte der 22-Jährige in Frankreich daran aber noch nicht. Für Lyon lief er 21 Mal auf und durfte sich fünfmal als Torschütze feiern lassen.