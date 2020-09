Barças Elf zum Saisonstart: Gleiche Zutaten, neues Rezept

Am Sonntag um 21 Uhr ist es soweit. Der FC Barcelona geht an den Start, um die wenig erfreuliche Vorsaison vergessen zu machen. Gegen den FC Villarreal wollen die Katalanen nach dem unglücklichen und kurzen Engagement von Quique Setién endlich wieder Spielfreude an den Tag legen.

Nicht mehr mit dabei sind zahlreiche Stars, die das Camp Nou in den vergangenen Wochen verlassen haben. Ivan Rakitic (32), Arturo Vidal (33), Arthur (24), Luis Suárez (33) und Nélson Semedo (26) – sie alle stehen dem neuen Trainer Ronald Koeman nicht mehr zur Verfügung. Verletzungsbedingt passen muss Stammkeeper Marc-André ter Stegen, genau wie Martin Braithwaite (29) und Samuel Umtiti (26).

In Sachen Neuzugänge hat sich bei den Blaugrana aber (noch) nicht allzu viel getan. Miralem Pjanic (30), Trincão (20), Matheus Fernandes (22) und Pedri (17) sind zwar für insgesamt rund 100 Millionen Euro gekommen, gegen Villarreal in der Startelf wird aber wohl keiner der Neuen stehen. Einzig Rückkehrer Philippe Coutinho (28) winkt eine Nominierung für die erste Elf.

Neue Mixtur

Dennoch hat Koeman einige Veränderungen vorgenommen, von denen er sich deutliche Verbesserungen verspricht. Der Schlüssel liegt für den Niederländer vor allem darin, die vorhandenen Stars so einzusetzen, dass sie ihre fraglos vorhandenen Qualitäten besser einsetzen können.

Seinen Landsmann Frenkie de Jong sieht Koeman beispielsweise klar als Sechser. Vergangene Saison musste der 23-Jährige meistens als Achter auflaufen. Eine prägende Figur war er in dieser Rolle nicht. In Koemans favorisiertem 4-2-3-1-System winkt de Jong der Platz neben Routinier und Instanz Sergio Busquets (32).

Und auch Antoine Griezmann dürfte profitieren, denn sein Leiden als Linksaußen ist Geschichte. Koeman will den Franzosen im Zentrum einbauen, damit er sein Können endlich auch im Barça-Trikot auf den Rasen bringt. Dreh- und Angelpunkt soll aber weiterhin Weltfußballer Lionel Messi bleiben.

Am Sonntag wird sich erstmals zeigen, ob die kleinen Veränderungen schon eine große Wirkung haben. Und an welchen Stellen bis Transferschluss am 5. Oktober doch noch nachgebessert werden muss.

Barças voraussichtliche Aufstellung zum Saisonstart