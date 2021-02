Bochum: Losilla kündigt Vertragsgespräche an

Anthony Losilla und der VfL Bochum werden sich bald an den Verhandlungstisch setzen. „Aktuell konzentrieren wir uns auf die wichtigen Spiele, die vor uns liegen. Ich bin mir sicher, dass wir uns zu gegebener Zeit dann darüber unterhalten werden“, erklärt der 34-Jährige gegenüber der ‚WAZ‘. Das Arbeitspapier des Franzosen läuft zum Ende der Saison aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Losilla ist bereits seit 2014 Teil des VfL. Seitdem ist der Kapitän eine Konstante im Mittelfeld. In der aktuellen Saison stand er bisher in nur einem Spiel nicht auf dem Platz – wegen einer Gelbsperre. Damit hat Losilla einen großen Anteil am erfolgreichen Saisonverlauf des Ruhrpottklubs. Nach 20 absolvierten Partien steht der VfL auf dem zweiten Platz. Der Aufstieg scheint in Reichweite.