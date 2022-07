Gravenberchs Gründe für den Bayern-Wechsel

Ryan Gravenberch verließ Ajax Amsterdam, um sich dem FC Bayern anzuschließen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ verrät der niederländische Mittelfeldspieler, warum seine Wahl trotz anderer Angebote auf München fiel: „Mit anderen Offerten habe ich mich gar nicht beschäftigt, weil ich unbedingt zu Bayern München wechseln wollte.“ Auf die Frage hin, wie lange der Kontakt mit dem Rekordmeister schon andauere, antwortete der 20-jährige: „Die ersten Gespräche liegen schon ein paar Monate zurück.“

Auch sein ehemaliger Trainer Erik ten Hag sei maßgeblich an der Entscheidungsfindung, zu den Münchnern zu wechseln, beteiligt gewesen: „Auch mein Ex-Trainer Erik ten Hag meinte, dass Bayern einfach ein großartiger Klub sei und dass ich, wenn ich hierher wechselte, die absolut richtige Entscheidung träfe.“ Durch den Ausfall von Leon Goretzka (27) hat Gravenberch nun sogar die Chance, sich in den Fokus zu spielen, um so langfristig ein Gesicht der neuen Bayern-Mannschaft zu werden.