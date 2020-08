Köln-Sportchef Heldt: „Sind uns mit Mamba einig“

Der Transfer von Streli Mamba zum 1. FC Köln wird immer konkreter. Wie FC-Sportchef Horst Heldt nun vermeldet, haben sich die Geißböcke das Ja-Wort des Kongolesen bereits eingeholt. „Wir sind uns mit dem Spieler einig“, sagt der 50-Jährige der ‚Bild‘, „es hakt an dem Verständnis zwischen Köln und Paderborn.“

„Deshalb haben wir ein zweites Angebot abgegeben“, führt Heldt aus, „jetzt müssen wir schauen, wie Paderborn mit dem verbesserten Angebot umgeht.“ Es liegt somit an den Ostwestfalen. Ist die Kölner Offerte in ihrem Sinne, dürfte ein Mamba-Transfer schnell über die Bühne gehen. Mit fünf Toren und zwei Vorlagen stellte der 26-jährige Angreifer in der Bundesliga-Saison 2019/20 seine Erstliga-Tauglichkeit unter Beweis.

Ein Vollzug wäre auch psychologisch wichtig für die Kölner, die sich im Werben um andere Spieler bereits einige Körbe eingefangen haben. „Die Situation bleibt angespannt für uns und ist eine Herausforderung“, räumt Heldt ein, „wir führen schon länger Gespräche mit vielen Spielern. Wir haben aber auch schon Spieler an uns vorbei ziehen lassen müssen, weil wir mit unseren Ressourcen knapp umgehen müssen “