Einig mit neuem Klub: Ebimbe vor Blitz-Abschied?

Bei Junior Dina Ebimbe bahnt sich rund zehn Tage vor Ende des Transferfensters ein Abschied von Eintracht Frankfurt an. Laut ‚RMC‘ ist sich der 24-Jährige mit der AS Monaco einig. Der französische Erstligist verhandelt derzeit mit der Eintracht über eine Leihe des Mittelfeldspielers, der in Frankfurt noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Grundsätzlich würde man in der Mainmetropole Ebimbe keine Steine in den Weg legen. Für die SGE bestritt der vielseitig einsetzbare Rechtsfuß letztmals Anfang November ein Pflichtspiel. Seitdem verzichtete Frankfurt-Coach Dino Toppmöller aus sportlichen Gründen auf die Dienste des Franzosen. Aktuell wird Ebimbe von einer Muskelquetschung in der Wade ausgebremst.

Monaco schwebt laut ‚Le Parisien‘ zudem auch eine Kaufoption für den ehemaligen PSG-Profi vor. Zuletzt lag die Preisvorstellung der Eintracht bei zehn bis 15 Millionen Euro Ablöse. 2023 hatte der Bundesligist Ebimbe für 6,5 Millionen Euro festverpflichtet. Seitdem stehen insgesamt 84 Einsätze sowie 23 Scorerpunkte zu Buche.