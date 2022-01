FC Bayern: Batista Meier in die zweite Liga

Oliver Batista Meier steht beim FC Bayern unmittelbar vor dem Absprung. Nach Informationen der Münchner ‚tz‘ wechselt der Außenstürmer in die zweite Bundesliga zu Dynamo Dresden. Bei den Sachsen werde Batista Meier einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

An die Bayern ist der 20-Jährige aktuell noch bis 2023 gebunden, sieht dort aber offenbar keine Perspektive auf den Durchbruch. In der laufenden Spielzeit kommt Batista Meier für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz (24 Spiele, 20 Scorerpunkte).

In der Vorsaison lief der Rechtsfuß leihweise für den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen auf. Für die Bayern-Profis war Batista Meier im Mai 2020 zu seinem einzigen Profieinsatz gekommen – weitere werden nun nicht mehr folgen.