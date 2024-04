Bayer Leverkusen verlängert mit Lomb

Niklas Lomb und Bayer Leverkusen schwören sich die Treue. Wie der designierte Meister offiziell verkündet, hat der Ersatztorhüter seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des 30-Jährigen wäre zum Saisonende ausgelaufen. Lomb ist bereits seit 2008 Teil des Vereins, kam im Profibereich aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Aktuell ist er hinter Lukas Hradecky (34) und Matej Kovar (23) die Nummer drei.

„Niklas hat sich in den zurückliegenden Jahren immer verlässlich als ein absoluter Teamplayer in unsere Kader eingefügt. Als Garant eines hohen Trainingsniveaus war und ist er auch ohne viel Spielzeit ein wichtiger Baustein unseres ambitionierten Teams. Diesem Anspruch soll und wird Niklas auch in Zukunft gerecht werden“, erklärt Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.