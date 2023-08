23 Millionen: Llorente vor Atlético-Abschied

Marcos Llorente könnte in Kürze der nächste Profi sein, der dem Ruf des Geldes in die Saudi Pro League folgt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat Al Ahli dem Mittelfeldspieler von Atlético Madrid ein äußerst lukratives Angebot unterbreitet und ihn so von einem Wechsel in den Wüstenstaat überzeugt.

Der 28-jährige Spanier wird dem Bericht zufolge umgerechnet 23 Millionen Euro kosten. Eigentlich war Llorente von Diego Simeone als fester Bestandteil des Kaders für die neue Saison vorgesehen. Die wirtschaftlichen Bedingungen eines Transfers seien für Klub und Spieler aber zu verlockend.

