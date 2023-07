Unterschrift steht bevor: So geht es weiter mit Simons

Offensiv-Talent Xavi Simons steht künftig wieder bei Paris St. Germain unter Vertrag. Das berichtet der Branchenkenner Fabrizio Romano. Der französische Hauptstadtklub habe die Rückkaufklausel gezogen und lotse Simons zurück an den Eiffelturm. Die PSV Eindhoven streicht festgeschriebene sechs Millionen Euro ein.

Der 20-Jährige, zuletzt auch bei Borussia Dortmund und RB Leipzig im Gespräch, habe das Trainingslager der Niederländer inzwischen verlassen, um den Deal mit PSG abzuschließen. Wie es dann mit Simons weitergeht, hängt laut Romano entscheidend von den Personalien Kylian Mbappé (24) und Neymar (31) ab.

Der Plan der Pariser: Sollte einer der beiden Superstars in diesem Sommer noch den Verein wechseln, wird Simons definitiv in der kommenden Saison für PSG auflaufen. Wechselt weder Mbappé noch Neymar, soll der Niederländer im Sinne der Spielpraxis an einen anderen Klub weiterverliehen werden.