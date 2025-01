Neuer Eintracht-Stürmer: Alles klar bei Wahi

Elye Wahi (22) trägt künftig den Adler auf der Brust. FT kann Informationen französischer Medien bestätigen, wonach sich Eintracht Frankfurt vollständig mit Olympique Marseille auf den Transfer des Stürmers geeinigt hat. Es fließen 26 Millionen Euro Sockelablöse, die erfolgsabhängig um drei weitere Millionen steigen können. Zudem gibt es eine Weiterverkaufsbeteiligung für OM in Höhe von 15 Prozent.

Schon am Montag hatte FT exklusiv vermeldet, dass die Einigung naht. Nun ist alles klar: Wahi soll morgen nach Deutschland reisen.

Wahi ist in Frankfurt als Ersatz für Omar Marmoush (25), der für bis zu 80 Millionen Euro zu Manchester City wechselt, vorgesehen. Erst im Sommer war Wahi für 25 Millionen vom RC Lens nach Marseille gekommen, erwischte dort aber eine unglückliche Hinrunde mit nur drei Treffern.

In Frankfurt soll es an der Seite seines französischen Landsmanns Hugo Ekitiké (22) aufwärts gehen. Foot Mercato-Redakteur Aurélien Macedo schätzt ein: „ Ich denke, dass sie in einer Doppelspitze sehr gut harmonieren können.“