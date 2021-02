Werder: Baumann bestätigt Interesse an Friedl

Marco Friedl vom SV Werder Bremen hat das Interesse diverser anderer Klubs geweckt. „Dass da einige Klubs draufschauen, ist so. Für junge Innenverteidiger mit starkem linken Fuß gibt es schon einen Markt“, bestätigt Frank Baumann gegenüber der ‚Bild‘, „es gibt nicht unzählige Spieler mit seinen Eigenschaften. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich andere Klubs für unsere Spieler interessieren.“

Zuletzt wurde unter anderem über ein grundsätzliches Interesse des FC Bayern berichtet. Die Münchner hätten die Möglichkeit, Friedl per Rückkaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro zurückzuholen. Andere Klubs müssten wohl deutlich mehr auf den Tisch legen. „Es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass Marco weg möchte oder etwas konkret anliegt“, stellt Baumann klar.