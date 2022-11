Deutschlands Gruppengegner: Spanien gibt WM-Kader bekannt

2018 war bereits im Achtelfinale Endstation, 2014 sogar in der Gruppenphase. Bei der in Kürze startenden WM in Katar will der Weltmeister von 2010 wieder höher hinaus. Am heutigen Freitagmittag hat Nationaltrainer Luis Enrique die 26 Spieler bekanntgegeben, die es für Spanien richten sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit an Bord ist Golden Boy-Gewinner Gavi (19) vom FC Barcelona. Auch seine hochtalentierten Teamkollegen Pedri (19) und Ansu Fati (20) haben es in den Kader geschafft. Reichlich Erfahrung werfen unter anderem Kapitän Sergio Busquets (34), César Azpilicueta (33) und Jordi Alba (33) in die Waagschale.

Der einzige Bundesliga-Profi ist Leipzigs Dani Olmo. Die Iberer treffen ab dem 23. November in Gruppe D auf Costa Rica, Deutschland und Japan. Am 17. November steht noch ein letztes Testspiel gegen Jordanien auf dem Programm.

Der Kader

Tor: Unai Simón (Atheltic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Abwehr: César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Jordi Alba (FC Barcelona), José Gaya (Valencia), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Eric García (FC Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia)

Mittelfeld: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri (FC Barcelona), Carlos Soler (PSG), Koke (Atlético Madrid), Gavi (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Angriff: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Ferran Torres (FC Barcelona), Pablo Sarabia (PSG), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Leipzig), Ansu Fati (FC Barcelona), Yeremi Pino (Villarreal)