Bericht: VfB & TSG an Süper Lig-Torjäger dran

Serhou Guirassy (27) scheint dem VfB Stuttgart bis zum Saisonende erhalten zu bleiben. Im Sommer allerdings dürfte ein Abschied aus Bad Cannstatt kaum zu vermeiden sein. Bei der TSG Hoffenheim wiederum könnte Shootingstar Maximilian Beier (21) den Abflug machen, zudem endet die Leihe von Wout Weghorst (31). Fragezeichen hier wie dort.

Nur logisch, dass die beiden Bundesligisten aus dem Südwesten der Republik den Blick nach potenziellen Neuzugängen für das Sturmzentrum schweifen lassen. Wie aus der Türkei zu vernehmen ist, sind sowohl Schwaben als auch Kraichgauer dabei auf den Rumänen Denis Dragus gestoßen.

Die Zeitung ‚Fanatik‘ zählt das Bundesliga-Duo zu jenen Vereinen, die Interesse am 24-jährigen Torjäger zeigen. Regulär steht Dragus bei Standard Lüttich unter Vertrag, in dieser Saison aber auch leihweise beim Süper Lig-Klub Gaziantep FK. Dort macht er seine Sache gut, erzielte wettbewerbsübergreifend bislang neun Tore in 24 Saisonspielen und ist damit Topscorer seiner Mannschaft.

Wenig verwunderlich würde Gaziantep Dragus, der unter seinem Landsmann Marius Sumudica trainiert und aufblüht, gerne langfristig an sich binden. Die gebotenen zwei Millionen Euro Ablöse waren Lüttich laut ‚Fanatik‘ aber nicht genug. Sollten die Türken nicht deutlich nachbessern, kehrt ihr Leihstürmer nach der Saison nach Belgien zurück – die Chance für den VfB oder die TSG?