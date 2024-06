Nächster Neuzugang: Elversberg holt Mahmoud

Die SV Elversberg hat Sturmtalent Mohammad Mahmoud verpflichtet. Wie die Saarländer bestätigen, wechselt der 19-Jährige von den A-Junioren des VfL Bochum an die Kaiserlinde. „Mohammad Mahmoud bringt die Voraussetzungen und das Potenzial mit, um sich langfristig auf hohem Niveau durchsetzen zu können. Er hat seine Torgefahr in der Junioren-Bundesliga bereits deutlich unter Beweis gestellt. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam auf der nächsten Stufe fortführen“, so Elversberg-Sportvorstand Ole Book.

Der Stürmer freut sich auf seinen nächsten Karriereschritt und wird zitiert: „Der Wechsel zur SV Elversberg wird für mich sportlich und persönlich eine neue Erfahrung, auf die ich mich sehr freue. Es wird definitiv eine Herausforderung, aber ich will mich im neuen Umfeld schnellstmöglich einfinden und dann alles geben.“