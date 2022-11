Rüdiger spricht über Barça-Anfrage

Antonio Rüdiger plaudert einmal mehr über seinen Wechselpoker im Sommer. „Sie haben an meine Tür geklopft“, sagt der deutsche WM-Fahrer im Gespräch mit der ‚as‘ über eine Anfrage des FC Barcelona. Aber: „Für mich war das keine Option.“ Letztlich kam für ihn nur ein Verbleib beim FC Chelsea oder ein Wechsel zu Real Madrid in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Ende wurden es die Königlichen. „Ich konnte es nicht glauben. Ich kann noch nicht einmal jetzt beschreiben, was ich da gefühlt habe“, erzählt Rüdiger über den Moment, als er von Reals Interesse erfuhr. Gegen ein Karriereende in Madrid hätte der 29-Jährige nichts einzuwenden: „Ich fühle mich gut und wenn ich mit 37 Jahren noch für Real Madrid spielen darf, dann tue ich das.“