Winter-Abschied: Erste Tendenz bei Sesko

Die Geduld von Benjamin Sesko neigt sich offenbar dem Ende entgegen. Laut ‚90min.com‘ kann sich der Stürmer von RB Leipzig immer mehr mit einem frühzeitigen Abschied im Winter anfreunden. Nach wie vor spielt der Sommerneuzugang im Leipziger Angriff nur die zweite oder dritte Geige. Mit sieben Treffern in 22 Pflichtspielen ist die Ausbeute des 20-jährigen Slowenen zwar ordentlich, allerdings stand der Rechtsfuß nur in sechs Spielen in der Anfangsformation. Zu wenig für die Ansprüche des 25-fachen Nationalspielers.

Interesse an Sesko besteht vor allem in England. Der FC Arsenal, der FC Chelsea, Manchester United und Newcastle United würden den 1,94 Meter großen Sturmtank gerne im eigenen Trikot sehen. Als Transfermodell steht eine Leihe mitsamt anschließender Kaufverpflichtung im Raum. Im vergangenen Sommer zahlte Leipzig 24 Millionen Euro Ablöse. Inzwischen wären ersten Berichten zufolge 45 bis 50 Millionen Euro fällig. Noch ist bei RB keine Entscheidung über Seskos Zukunft gefallen, die Aussicht auf die Verdopplung der Ablöse nach nur einer halben Saison könnte aber verlockend sein.