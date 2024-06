Newcastle tütet Kelly-Transfer ein

Newcastle United steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Lloyd Kelly. Laut Fabrizio Romano besteht bereits eine mündliche Einigung mit den Magpies. Kelly kommt ablösefrei vom AFC Bournemouth. Lediglich die medizinische Untersuchung steht noch aus, im Anschluss werde der 25-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen.

Kelly war 2019 von Bristol City zu Bournemouth gekommen. In der abgelaufenen Saison lief er in 23 von 38 möglichen Premier League-Spielen für die Cherries auf. Der 1,90 Meter große Engländer kann in der Abwehr sowohl links als auch innen aufgestellt werden.