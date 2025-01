ManCity: Drei Interessenten für Walker

Kyle Walker bieten sich zwei weitere Optionen in Saudi-Arabien. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, zeigen neben Al Ahli auch Al Nassr und Al Ittihad Interesse am Rechtsverteidiger von Manchester City. Das englische Onlineportal mutmaßt, dass in absehbarer Zeit Angebote in Höhe von zwölf bis 15 Millionen Euro eintreffen könnten.

Ob das ausreicht, die Skyblues von einem vorzeitigen Verkauf zu überzeugen, ist aber fraglich. Zuletzt hieß es, City fordere 24 Millionen Euro für einen Walker-Transfer. Der 34-Jährige steht noch bis 2026 in Manchester unter Vertrag. Mit Eigengewächs Rico Lewis (19) und Ola Aina (28/Nottingham Forest) hat der Guardiola-Klub schon potenziellen Ersatz im Visier.