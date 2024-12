City hat Walker-Ersatz am Haken

Der nigerianische Nationalspieler und Rechtsverteidiger Ola Aina vom Premier League-Überraschungsteam Nottingham Forest könnte schon bald das Trikot von Manchester City tragen. Laut dem englischen Boulevardblatt ‚The Sun‘ steht der 28-Jährige beim amtierenden englischen Meister auf der Wunschliste, um den derzeit schwächelnden Kyle Walker (34) zu ersetzen, der im Sommer in sein letztes Vertragsjahr geht.

Aina ist ein Außenverteidiger mit großem Offensivdrang und passt damit gut in das Anforderungsprofil von Trainer Pep Guardiola. Ainas Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, weshalb Nottingham bei einem Wintertransfer noch einmal die Chance hätte, eine Ablöse zu kassieren. Mit Forest belegt der Nigerianer einen sensationellen zweiten Platz der Premier League. Aina stand dabei in jeder Liga-Partie in der Startelf.