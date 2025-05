„Müssen groß denken“: Neapel-Boss will De Bruyne unbedingt

Kevin De Bruyne steht vor einem Wechsel zur SSC Neapel und soll das neue Aushängeschild des frischgebackenen italienischen Meisters werden. Das bestätigt Klubpräsident Aurelio De Laurentiis im Interview mit ‚Il Mattino di Napoli‘: „Wir wollen ihn haben, aber müssen und noch einigen. Er ist ein Champion, ein Symbol, und er wäre perfekt für unser Projekt. Wenn wir an der europäischen Spitze stabil bleiben wollen, müssen wir groß denken.“

Der Vertrag des belgischen Spielmachers läuft nach zehn Jahren bei Manchester City in diesem Sommer aus, der 33-Jährige kann daher ablösefrei wechseln. In den vergangenen Monaten sah es lange danach aus, dass De Bruyne seine Karriere in der Major League Soccer fortsetzen wird. Dann ist Napoli vorgeprescht und steht nun vor einer Verpflichtung des Edeltechnikers, der für drei Jahre am Vesuv unterschreiben soll. Der Transfer wird auch ohne Ablösesumme nicht günstig für die Süditaliener. Dem Vernehmen nach soll De Bruyne zwischen fünf und sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen und bei Vertragsunterschrift ein Handgeld von zehn Millionen erhalten.