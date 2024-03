Werder: Agu weckt Interesse

Felix Agu hat das Interesse anderer Klubs geweckt. „In das eine oder andere Notizbuch sportlich gutsituierter Klubs“ habe sich der 24-jährige Außenverteidiger vom SV Werder Bremen gespielt, berichtet ‚Transfermarkt.de‘. Konkrete Namen nennt das Fußball-Portal allerdings nicht.

Agu seinerseits, noch bis 2025 an Werder gebunden, will sich mit der Thematik vorerst nicht befassen. „Konkrete Gespräche“ über eine mögliche Verlängerung „gab es noch keine. Ich bin gerade erstmal glücklich darüber, wie es auf dem Platz läuft, dass ich und auch wir als Team gut in die Spur gefunden haben und ich tue glaub ich gut daran, mich erstmal darauf zu konzentrieren und mich in meinem Spiel weiter zu festigen. Alles Weitere wird dann, denke ich, folgen.“ Momentan ist Agu auf der linken Verteidiger-Position gesetzt, hat dort Sommerneuzugang Olivier Deman (23) ins zweite Glied verdrängt.