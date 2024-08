Liverpool noch ohne Neuzugang: Klopps großes Erbe

Mit dem Abschied von Jürgen Klopp ging beim FC Liverpool diesen Sommer eine Ära zu Ende. Mit Arne Slot steht ein neues Gesicht an der Seitenline. Auf dem Rasen sieht das anders aus, denn einen Neuzugang haben die Reds bisher noch nicht präsentiert. Grund für den Transferstau an der Anfield Road sind aber weniger die fehlenden Ideen oder mangelndes Geld. Laut Slot liegt es an der guten Kaderqualität, die Klopp hinterlassen hat.

„Die Messlatte für Neuverpflichtungen liegt sehr hoch, weil wir so viele gute Spieler haben“, zitiert ‚The Athletic‘ den Niederländer, „es ist nicht so einfach, einen Spieler zu finden, der diese Anforderungen erfüllt und ist er dann verfügbar? Dann müssen wir eine Einigung mit ihm finden. Es ist also nicht immer einfach, einen Spieler zu finden, der uns helfen kann.“

„Ein Verein wie Liverpool hält immer die Augen offen, um zu sehen, was verfügbar ist“, fährt Slot weiter fort, „um Spieler zu finden, die den Kader verstärken können und das ist es, was wir tun wollen. Das ist nicht auf eine bestimmte Position beschränkt. Wir bewerten ständig den Kader, wo wir etwas tun können und was wir haben.“

Gleichzeitig merkt der neue Reds-Coach aber auch an: „Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten.“ Ganz im Sinne seines deutschen Vorgängers ist Slot nicht abgeneigt, seine Spieler besser machen zu wollen, statt schnelle Lösungen auf dem Transfermarkt zu finden. „Auf den meisten Positionen sind wir doppelt besetzt und das ist völlig normal“, sagt der 45-jährige Übungsleiter gelassen, „Jürgen hat diese Mannschaft in einer sehr guten Verfassung hinterlassen. Jetzt liegt es an uns, so zu spielen, wie es Liverpool viele Jahre lang getan hat.“