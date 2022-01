Medien: Fortuna holt Gavory

Linksverteidiger Nicolas Gavory steht offenbar kurz vor der Unterschrift bei Fortuna Düsseldorf. Dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri zufolge zahlt der Zweitligist 500.000 Euro Ablöse an Standard Lüttich, nur noch Details seien zu klären. Gavory soll einen Vertrag bis Sommer 2025 erhalten.

Der 26-jährige Franzose, der auch in der Innenverteidigung agieren kann, kam in dieser Saison zu elf Einsätzen in Belgiens höchster Spielklasse – letztmals allerdings Mitte Oktober, seither fand Gavory keine Berücksichtigung mehr beim Tabellen-14.