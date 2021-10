Gisdol übernimmt in Moskau

Markus Gisdol setzt seine Trainerlaufbahn in Russland fort. Lokomotiv Moskau verkündet offiziell, dass der 52-Jährige „in naher Zukunft“ den Posten als Chefcoach übernehmen wird. Aktuell wird der Tabellenvierte interimsweise von Dmitri Loskov betreut.

Am Dienstag entließ Moskau nach fünf Spielen ohne Sieg Trainer Marko Nikolic. Beim Klub aus der russischen Hauptstadt ist Ralf Rangnick seit Juli als Head of Sports and Development tätig.

Für Gisdol ist es die erste Trainerstation im Ausland. In Deutschland coachte er unter anderem die TSG Hoffenheim und den Hamburger SV. Mitte April wurde er im Abstiegskampf beim 1. FC Köln entlassen.

