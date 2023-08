United verkauft Emeran

https://www.fcgroningen.nl/nieuws/fc-groningen-contracteert-united-speler-emeran/

FC Groningen contracteert United-speler Emeran

FC Groningen is erin geslaagd aanvaller Noam Emeran over te nemen van de Engelse grootmacht Manchester United. De 20-jarige Fransman tekende in Euroborg een contract voor vier seizoenen, tot medio 2027. Noam Emeran werd geboren op 24 september 2002 en...