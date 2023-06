Frankfurts Budget für den neuen Stürmer

Eintracht Frankfurt will sich die Verpflichtung eines Stürmers einiges kosten lassen. Bis zu 15 Millionen Euro Ablöse würden die Hessen für ihren neuen Torjäger auf den Tisch legen, so die ‚Bild‘. In ihrem Bericht greift die Zeitung das Interesse der Eintracht an Ermedin Demirovic (25) vom Ligarivalen FC Augsburg auf.

Acht Tore und sechs Vorlagen sammelte der flexible Angreifer im Trikot der Fuggerstädter, hat also durchaus seinen Preis. Ebenfalls ein Faktor bei Demirovic: Die lange Vertragslaufzeit bis Sommer 2026. Ein anderer heißer Kandidat in Frankfurt ist Jessic Ngankam (22) von Hertha BSC. Der Berliner, in der abgelaufenen Saison viermal erfolgreich, ist bis 2025 an die Alte Dame gebunden.

