Hoeneß-Absage an Topklub

Manchester United hat offenbar einen vergeblichen Vorstoß bei Sebastian Hoeneß gewagt. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der englische Rekordmeister in der vergangenen Sommerpause beim Trainer des VfB Stuttgart angefragt und sich nach den möglichen Wechselkonditionen erkundigt.

Hoeneß, der seinen Vertrag bei den Schwaben erst Anfang März bis 2027 verlängert hatte, habe sich „geschmeichelt“ gefühlt, den Red Devils aber schnell abgesagt. Konkrete Verhandlungen mit dem 42-Jährigen sollen nicht stattgefunden haben.

In Manchester hielt man letztlich am immer wieder kritisch beäugten Erik ten Hag fest, verlängerte dessen Vertrag im Juli bis 2026. Rund drei Monate später steht der Niederländer aber schon wieder auf der Kippe. Nach einem enttäuschenden Saisonstart – Platz 14 in der Liga, zwei Remis in der Europa League – werden die Gerüchte um eine Trennung heißer.