Per Leihe: Stuttgarts Seimen nach Paderborn

Der SC Paderborn hat einen neuen Torhüter verpflichtet. Wie die Ostwestfalen bekanntgeben, kommt Dennis Seimen vom VfB Stuttgart an die Pader. Beim Zweitligisten wird er für ein Jahr auf Leihbasis spielen.

„Dennis hat bewiesen, dass er auf dem Level der 3. Liga ein Spielentscheider auf der Linie sein kann. Er ist ein kompletter Torhüter mit offensiver Ausrichtung sowohl in der Raumbeherrschung als auch im Spiel mit dem Ball. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Geschäftsführer Sport Benjamin Weber über den Neuzugang. Beim VfB stand der 19-Jährige in der vergangenen Saison in der 3. Liga zwischen den Pfosten und feierte den Klassenerhalt.