Liverpool: Schmadtke blickt nach Wolfsburg

Sportdirektor Jörg Schmadtke blickt bei der Suche nach Verstärkung für den FC Liverpool offenbar zum VfL Wolfsburg. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ sowie die ‚Aller-Zeitung‘ berichten, beschäftigen sich die Reds mit Micky van de Ven. Für ihren Innenverteidiger fordern die Wölfe mindestens 40 Millionen Euro, heißt es.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Anfield Road sehe man in dem 22-Jährigen eine günstigere Alternative zu Josko Gvardiol (21/RB Leipzig). Schmadtke war während seines Engagements in der Autostadt bereits dafür verantwortlich, dass der niederländische U21-Nationalspieler zu den Wolfsburgern gewechselt ist. In England könnte es also zu einem Wiedersehen kommen.

Lese-Tipp

Liverpool-Interesse: Koné-Poker wird konkret