Arsenal zeigt Interesse: Cancelo & Henrichs auf dem Zettel

Im Titel-Endspurt der Premier League musste sich der FC Arsenal geschlagen geben. Pep Guardiola feierte mit Manchester City die Meisterschaft, vor allem, weil die Gunners in den letzten Saisonspielen sehr viele Punkte liegen ließen. Um in der kommenden Saison besser gewappnet zu sein, wollen die Londoner auf dem Transfermarkt nachlegen.

Laut ‚kicker‘ beschäftigt sich Arsenal mit der Verpflichtung von João Cancelo (29). Der Portugiese lief in der Rückrunde für den FC Bayern auf. Eine 70 Millionen Euro hohe Kaufoption ließen die Münchner verstreichen. Nun kehrt Cancelo zu Manchester City zurück. Dort plant man trotz eines Vertrags bis 2027 nicht mehr mit dem Außenverteidiger.

Bei einem adäquaten Angebot wird man den spielstarken Defensivmann aller Voraussicht nach ziehen lassen. Für den Fall, dass die beiden Schwergewichte des englischen Fußballs keine Einigung finden, hat die Transferabteilung von Arsenal vorgesorgt. In Benjamin Henrichs (26) von RB Leipzig hat man eine weitere Option auf dem Zettel, so das Fachmagazin. Zudem soll Sacha Boey (22) von Galatasaray eine Rolle in den Planungen der Verantwortlichen spielen, sollte ein Cancelo-Transfer nicht umzusetzen sein.