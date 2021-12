Rafinha wechselt nach Spanien

Mittelfeldspieler Rafinha verlässt Paris St. Germain in Richtung Spanien. Wie Fabrizio Romano vermeldet, zieht es den 28-Jährigen auf Leihbasis zu Real Sociedad San Sebastián. Eine Kaufoption wurde nicht implementiert.

Am morgigen Montag wird der Bruder von Liverpools Thiago den Medizincheck bei den Basken absolvieren. Bei PSG kam Rafinha in dieser Saison nur in fünf Partien zum Einsatz.