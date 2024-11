Neuer Skandal um Mbappé? | Gyökeres das Phänomen

Was passiert bei Mbappé?

Jeder ist schon einmal dieser einen Person begegnet, die groß verkündet, dass sie ein brisantes Geheimnis weiß. Wenn man dann fragt, um was es geht, kommt aber auf einmal nichts mehr zurück: „Ich kann es nicht sagen, es ist viel zu krass.“ Eine miese Nummer. Und trotzdem hat Didier Deschamps gestern im Prinzip etwas ähnliches gemacht.

Bei der Bekanntgabe seines Kaders für die anstehenden Länderspiele fehlte sein prominentester Spieler erneut, wie auch schon vor einem Monat: Kylian Mbappé. Nach dem Warum gefragt, gab sich Deschamps dann mysteriös: „Er wollte kommen, aber es ist besser so. Es hat nichts mit Gründen abseits des Platzes zu tun.“ Auf Nachfrage, ob es für Mbappé oder Les Bleus besser sei, wiederholte er lediglich: „Es ist besser so.“

Kein Wunder also, dass Mbappé in Frankreichs Presse einen Tag später Thema Nummer eins ist. „Die erneute Abwesenheit des Kapitäns wirft immer mehr Fragen auf“, schreibt die ‚L’Équipe‘. ‚Le Figaro‘ nennt die Nicht-Nominierung einen „Donnerschlag“. ‚Le Parisien‘ schreibt: „Eine weitere Abwesenheit und viele Fragen.“ Fragen wie: War es wirklich Deschamps‘ Entscheidung? Hat es wirklich nichts mit den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Mbappé zu tun? Gibt es Probleme zwischen Mbappé und dem Rest des Teams? Warum schweigt Deschamps? So etwas passiert nun einmal, wenn man verkündet, dass man ein Geheimnis weiß, es aber nicht verrät.

Gyökeres das Phänomen

Spätestens mit seiner überragenden Performance gegen Manchester City (4:1) ist der Name Viktor Gyökeres in der Fußball-Welt in aller Munde. Drei Tore erzielte der Stürmer am Dienstag gegen die Skyblues, auf die ganze Saison gesehen steht er bei 23 Toren und vier Vorlagen in 17 Pflichtspielen.

Natürlich liegt Portugal dem Angreifer von Sporting Lissabon nun zu Füßen. „Phänomen Gyökeres“, titelt der ‚Record‘ und führt die jüngsten Errungenschaften des Schweden auf. Darunter: Die Wahl zum Spieler des Spieltags in der Champions League und das Erreichen der Marke von einer Million Follower auf Instagram. Die ‚O Jogo‘ nennt Gyökeres „einen Torjäger des Kalibers Ronaldo“. Hohes Lob für einen Spieler, der vor fünf Jahren noch beim FC St. Pauli spielte. Kein Wunder, dass unter anderem PSG Interesse hat.