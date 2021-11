Schalke: Knäbel erhöht den Druck

Bei Schalke 04 wird der Ton nach der dritten Pflichtspielniederlage in Folge etwas rauer. Nachdem am gestrigen Sonntag Sportdirektor Rouven Schröder noch unterstützende Worte übrig hatte, nimmt Sportvorstand Peter Knäbel gegenüber ‚Sky‘ unter anderem Cheftrainer Dimitrios Grammozis in die Pflicht: „Spieler, Trainerteam und Staff, alle gemeinsam sind gefragt.“

Die Knappen kamen amWochenende gegen den SV Darmstadt mit 2:4 unter die Räder und gaben damit ihren vierten Tabellenplatz an die Lilien ab. „Diese Leistung reicht nicht, um in der zweiten Bundesliga Spiele zu gewinnen, das muss allen klar sein“, fährt Knäbel fort. Insgesamt stehen nach 13 Spieltagen fünf Niederlagen für den Bundesliga-Absteiger zu Buche. Dazu flogen die Königsblauen mit 0:1 gegen 1860 München jüngst aus dem DFB-Pokal.