Ex-Roma-Boss Pinto flirtet mit Newcastle

Manager Tiago Pinto hat sich offen gegenüber einem Engagement bei Newcastle United gezeigt. „Wenn ein großer Verein wie Newcastle mit dir sprechen will, bist du natürlich interessiert“, so der Portugiese gegenüber der englischen Online-Zeitung ‚i‘. Bei den Magpies ist Pinto als Nachfolger von Sportdirektor Dan Ashworth, den es zu Manchester United zieht, im Gespräch.

Der ehemalige Sportchef der AS Rom lobt die Verantwortlichen in Newcastle: „Die Arbeit der neuen Eigentümer ist sehr beeindruckend – mit einer klugen Strategie haben sie es vom Abstiegskampf bis in die Champions League geschafft. Newcastle hat ein riesiges Potenzial.“