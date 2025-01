FC Bayern: Quartett kehrt zurück

Der Trainingsauftakt des FC Bayern startet mit guten Nachrichten. Bei den ersten Übungseinheiten in der Vorbereitung auf den Ligastart gaben Manuel Neuer, Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry nach überstandenen Verletzungen ihr Comeback im Mannschaftstraining.

Unter der Anzeige geht's weiter

Joao Palhinha und Hiroki Ito absolvierten hingegen lediglich individuelle Einheiten auf dem Platz. Für Sacha Boey ist es noch zu früh, um auf dem Rasen an seiner Rückkehr zu arbeiten. Anders als üblich verzichtet der Klub in diesem Jahr angesichts des knappen Terminkalenders auf ein Wintertrainingslager. Zum Pflichtspielauftakt gastieren die Münchner am 11. Januar bei Borussia Mönchengladbach.