Last Minute: Leipzig arbeitet an Top-Transfer

Zaubert RB Leipzig auf den letzten Metern des Transferfensters noch eine Überraschung aus dem Hut? Die Bemühungen dahingehend laufen jedenfalls auf Hochtouren. Innenverteidiger António Silva (20), melden mehrere Medien übereinstimmend, könnte den Weg nach Sachsen einschlagen.

‚RMC‘ berichtete zuerst von den Verhandlungen zwischen RB und Benfica Lissabon. Im Gespräch sei eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht. Die portugiesische Zeitung ‚A Bola‘ nennt für besagte Klausel 25 bis 30 Millionen Euro, ein entsprechendes Angebot habe Leipzig eingereicht.

Der Spieler selbst, der in seinem bis 2027 datierten Vertrag eine 100 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel besitzt, soll offen sein für den Wechsel in die Bundesliga. Leipzig ginge mit Silva ein dicker Fisch ins Netz – auch Bayern München, Manchester United und Paris St. Germain streckten in den vergangenen Monaten die Fühler aus nach dem 13-fachen portugiesischen Nationalspieler.