Spurs schnappen sich Udogie

Tottenham Hotspur sichert sich die Dienste von Linksverteidiger Destiny Udogie. Wie die Londoner mitteilen, erhält der 19-jährige Italiener einen Vertrag bis 2027. Die restliche Saison wird der Youngster allerdings noch auf Leihbasis bei Udinese Calcio verbringen. Der Serie A-Klub streicht dem Vernehmen nach inklusive Boni bis zu 26 Millionen Euro für den U21-Nationalspieler ein.

Udogie war erst diesen Sommer für vier Millionen Euro von Udine festverpflichtet worden. Die vorherige Leihe des Linkfußes, der auf der linken Außenbahn flexibel eingesetzt werden kann, entpuppte sich als Glücksgriff. Udogie bestritt insgesamt 31 seiner insgesamt 37 Einsätze von Beginn an und war dabei an acht Treffern direkt beteiligt.

✍️ We are delighted to announce the permanent signing of Destiny Udogie from Udinese.



The defender has agreed a deal that will run until 2027 and will return to the Serie A side on loan for the remainder of the 2022/23 season.