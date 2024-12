Bayer-Neuzugang: Sarco verabschiedet sich

Alejo Sarco hat sich von seinem aktuellen Klub Vélez Sarsfield verabschiedet und wird sich aller Voraussicht nach im neuen Jahr dem deutschen Doublesieger Bayer Leverkusen anschließen. Via Instagram dankte der 18-Jährige seinem Jugendklub für die zurückliegenden Jahre: „Als ich 13 Jahre alt war, kam ich nach Vélez. Es war eine einzigartige Gelegenheit, meine Träume zu verwirklichen, jene Träume, die später wahr wurden. […] Der Tag ist gekommen, an dem ich mich verabschieden muss. Ich bin all jenen dankbar, die mir vertraut und mir geholfen haben. Sie werden immer in meinem Herzen sein.“

Der 1,79 Meter große Angreifer gilt in seiner Heimat als großes Talent, ist aber schon seit einigen Monaten ohne Spielpraxis. Nachdem im Juni klar wurde, dass er bei Vélez seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde, strich der Klub aus Buenos Aires ihn kurzerhand aus dem Kader. Sarco wird nun ablösefrei in die Bundesliga wechseln.

Update (16:53 Uhr): Die ‚Bild‘ berichtet, dass Sarco einen Vertrag bis 2030 unterm Bayer-Kreuz erhält und zum Jahreswechsel vorgestellt werden soll.