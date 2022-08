100-Millionen-Angebot für Antony

Manchester United lässt nicht locker im Rennen um Antony. Nach FT-Informationen bereitet der englische Rekordmeister ein neues Angebot für den Brasilianer vor. 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen sollen Ajax Amsterdam überzeugen. Diese Summe ist nahe an der Forderung, die die Niederländer schon im Juli formuliert haben.

Antony ist noch bis 2025 an Ajax gebunden. Zuletzt hat der Klub eine Offerte aus Manchester in Höhe von insgesamt 70 Millionen Euro abgelehnt. Eigentlich will man den 22-Jährigen ungerne ziehen lassen. Es deutet sich aber zunehmend an, dass beide Vereine doch noch eine Einigung finden werden.

United macht auf den letzten Metern des Transfermarkts keine halben Sachen. Neben Casemiro für 60 Millionen Euro plus zehn Millionen an möglichen Boni soll nun auch Antony unbedingt noch kommen. Die Suche nach einem passenden Ersatz läuft in Amsterdam schon. Heiße Kandidaten sind Hakim Ziyech (29) vom FC Chelsea und Justin Kluivert (23) von der AS Rom.