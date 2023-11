Signal im Abstiegskampf: VfL verlängert mit Letsch

Thomas Letsch hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim VfL Bochum verlängert. Das neue Arbeitspapier des Cheftrainers läuft bis 2026. Das teilt der Bundesliga-14. offiziell mit. Letsch hatte im September 2022 beim Revierklub übernommen und den Verein zum Klassenerhalt geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die aktuelle Saison verläuft für den VfL holprig. In der Liga konnten die Bochumer erst einen Dreier einfahren, der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur zwei Punkte. Im DFB-Pokal war in der ersten Runde gegen Drittligist Arminia Bielefeld Schluss.

Lese-Tipp

Gladbach: Koné vor dem Abschied – Nachfolger steht parat

Geschäftsführer Sport Patrick Fabian erklärt: „Kontinuität in der Entwicklung wird durch Kontinuität auf den entscheidenden Positionen begünstigt. Thomas Letsch hat unser Team in einer überaus schwierigen Lage übernommen und es zum Klassenerhalt geführt. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir auch in Zukunft weiter gemeinsam gehen. Thomas hat die Bochumer Gemeinschaft kennen und schätzen gelernt und sich durch erfolgreiche Arbeit ihren Respekt erworben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Letsch betont: „Für mich ist und bleibt es ein Privileg, den VfL Bochum auch in Zukunft trainieren zu dürfen. Hier ist genau der richtige Platz für mich – in der Stadt Bochum, beim VfL und seinen wunderbaren Menschen. Dafür bin ich sehr dankbar. […] Zusammenhalt und ehrliche, harte Arbeit: Das zeichnet den VfL aus und wird auch in Zukunft die Grundlage für unser großes Ziel Klassenerhalt sein.“