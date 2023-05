Langwieriger Ausfall: Burkardt erneut operiert

Für Jonathan Burkardt ist in den nächsten Monaten nicht an Fußballspielen zu denken. Wie sein Arbeitgeber Mainz 05 verlauten lässt, hat sich der Stürmer einem zweiten operativen Eingriff am Kniegelenk unterzogen und wird über die Vorbereitung hinaus ausfallen.

„Nach erfolgreicher Operation ist es das Ziel, dass er im Laufe der Vorrunde der kommenden Saison wieder zur Mannschaft zurückkehrt“, fügen die 05er an, ohne einen konkreten Ausfallzeitraum zu kommunizieren. Seit Anfang des Jahres fehlt Burkardt bereits mit seiner Knie-Verletzung.

