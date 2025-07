Ex-Leverkusener Ballo in die Bundesliga?

Der Österreicher Thierno Ballo könnte bald in der Bundesliga aufschlagen. ‚Sky‘ berichtet, dass der FSV Mainz 05 die Situation des 23-Jährigen beobachtet. Auch Ajax Amsterdam und die Glasgow Rangers sind am Offensivmann des Wolfsberger AC interessiert.

Ballo hat in jungen Jahren schon eine bewegte Karriere hinter sich. In der Jugend kickte der Rechtsfuß unter anderem für Bayer Leverkusen und Viktoria Köln, ehe er mit 16 Jahren für 150.000 Euro in die Jugendakademie des FC Chelsea wechselte. Nach einer Leihe zu Rapid Wien folgte 2022 der Wechsel nach Wolfsberg. Seitdem überzeugt er in der österreichischen Bundesliga.