Medien: United-Interesse an Plea

Alassane Plea weckt offenbar Begehrlichkeiten in der englischen Premier League. Der ‚Express‘ berichtet, dass Manchester United Interesse am 27-Jährigen bekundet. Plea soll „zu einem Kreis von Stürmern zählen, der in Old Trafford durchleuchtet wird“.

Bei Borussia Mönchengladbach steht der Angreifer noch bis 2023 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Der Bundesligist hatte den Franzosen im Sommer 2018 für 23 Millionen Euro von OGC Nizza verpflichtet und zum vereinsinternen Rekordeinkauf gemacht.

Plea zahlte mit bislang 23 Toren und elf Assists in 63 Einsätzen zurück. Im Januar soll bereits der FC Barcelona angefragt und eine Ablöse zwischen 40 und 50 Millionen Euro in Aussicht gestellt haben. Manager Max Eberl lehnte damals ab.